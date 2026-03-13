タレントの辻希美が12日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの杉浦太陽の誕生日をサプライズでお祝いしたことを報告した。【映像】辻希美、次女の“あざとい系女子”ショット公開この日、辻は3月10日が杉浦の誕生日であったことに触れ「昔からの友達や芸能の友達みんな集まってくれてお祝い出来ました」と報告。「沢山の友達が忙しい中集まってくれてサプライズも大成功でした」と明かし、大勢の友人と撮影した集合ショット