マスク資料 岡山県は13日、定点把握に基づく直近1週間（3月2日～3月8日）の新型コロナウイルス感染症の感染状況を発表しました。県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は28人で、１医療機関当たり0.56人（前週0.68人）でした。 香川県の直近1週間（3月2日～3月8日）に県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関当たりの患者数は0.65人（前週1.48人）でした。