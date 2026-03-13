円買い広がる、ドル円高値更新で介入警戒ドル円159.30円台に軟化 トランプのイランに対する警告を受け、ドル買いが広がりドル円は一時159.69円まで上昇し24年7月来高値を更新した。高値更新後は日本政府による介入警戒から下落している。ただ、ドル買いが続いておりドル円の下げは限定的だ。ポンド円や豪ドル円、NZドル円はきょうの安値を更新。 トランプ米大統領は「この狂ったクズ（イラン）にきょう何が起こるか見てお