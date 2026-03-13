日本時間午後９時半に１月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表される。大方の予想は前年比２．９％上昇となっており、前年比の伸びが前月の２．９％上昇から変わらないとみられている。米クリーブランド地区連銀のインフレ予測モデル「インフレーション・ナウキャスト」は、１月の米ＰＣＥ価格指数の前年比を２．７５％上昇としており、１月の米ＰＣＥ価格指数が大方の予想を下回る結果になるようであれば、ド