東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 狂ったクズ（イラン）にきょう何が起こるか見ておけ 無制限の弾薬、比類ない火力、そして十分な時間がある イラン最高国家安全保障会議（SNSC）ラリジャニ事務総長 この重大な誤算を後悔させるまで我々は決して屈服しない 【原油市場】 米政府