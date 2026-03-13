金融機関からおよそ22億円をだまし取った罪などに問われている太陽光発電会社の社長の男に東京地裁は懲役11年の実刑判決を言い渡しました。一方、検察官の取り調べについて「不相当」と指摘しました。太陽光発電事業を行う「テクノシステム」の社長、生田尚之被告は、融資金の名目で金融機関からあわせて22億円ほどをだまし取った詐欺などの罪に問われています。生田被告はこれまでの裁判で「返済する意思も能力もあった」と無罪を