女優黒木華（35）が13日、都内で、舞台「NORA」（7月15〜26日、東京芸術劇場ブレイハウスほか）の製作発表会見に出席した。ヨーロッパ演劇界で活躍するティモフェイ・クリャービン氏が、古典の名作、イプセンによる「人形の家」を現代風にアレンジした作品。オーディションはオンラインで行われた。クリャービン氏が「自分の直感が裏切られたことはない」と言うと、黒木は「めっちゃうれしいです。画面越しでも思いが通じました。