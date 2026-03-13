中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰などを受けて自民党の小林政調会長はきょう、エネルギーの安定供給の確保などに向けた党の緊急提言を高市総理に提出しました。高市総理「長期化の可能性もありますから、それに備えて十分な対応が必要です。様々なリスクについて先んじて、こうして提言をお作りいただき、ありがとうございます」自民党の小林政調会長らはきょう午後、総理官邸を訪れ、高市総理に中東情勢の悪化に伴う原油価格