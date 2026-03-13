ブルズ戦でボールを運ぶレーカーズの八村＝ロサンゼルス（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは12日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのブルズ戦に先発して40分13秒プレーし、15得点、1リバウンドだった。ブルズの河村勇輝は途中出場で10分8秒プレーし、3得点、2アシストをマークした。試合はレーカーズが142―130で勝ち、4連勝で41勝25敗とした。ブルズは27勝39敗。サ