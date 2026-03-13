ニッポン放送の社長定例会見が13日、東京・有楽町の同局で開かれた。4月からパーソナリティーが変わる看板番組「オールナイトニッポン」について、檜原麻希社長が所感を述べた。4月から「オールナイトニッポン」、「…0」、「…X（クロス）」の4番組でパーソナリティーが変更。9年間、星野源（45）が担当した火曜日のオールナイトニッポンにはサカナクションの山口一郎（45）。あのちゃん（年齢非公表）が担当していた火曜日の