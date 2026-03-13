お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が11日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。オードリー若林正恭の初小説「青天」について言及した。「オードリー若ちゃんの『青天』ね。もう重版のされ方がびっくりする。俺、読み終わったのよ」と前置きした上で「ダメだね。いやもう…面白かったなぁ」と嫉妬した。「俺、フラッグフットボールやってたからアメフトのルール知ってる