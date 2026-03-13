アメリカのトランプ大統領は、アメリカメディアのインタビューで、イランの新しい最高指導者に選出されて以来、公の場所に姿を見せていないモジタバ師について「おそらく生きていると思う」と述べました。モジタバ師に関してはアメリカなどの攻撃により負傷したとの情報が取りざたされていますが、トランプ大統領は13日放送予定のFOXニュースのインタビューで、モジタバ師について「おそらく生きていると思う。傷ついているだろう