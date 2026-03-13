【第11話】 3月13日公開 第11話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は3月13日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第11話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第11話では、ミレニアムの正体について、ナチス第三帝国の名前が挙がる。また、人員補充としてベルナドット率いるプロの傭兵部隊が雇われるが、彼らは吸血鬼の存在を信じておらず……。 「ヘルシング」のページ (C)