3月13日、B1東地区の横浜ビー・コルセアーズは、“海賊”をテーマにした世界的な人気を誇るマンガの「ONE PIECE」とのコラボレーションイベントの開催を発表した。 昨シーズンに続き2度目となるコラボレーションは、5月2日の『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』第36節、川崎ブレイブサンダース戦のGAME1にて開催を予定。ホーム最終節の熱い戦いを「ONE PIEC