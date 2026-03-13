ＧＥＮＤＡは軟調。強弱観対立のなかもやや売り優勢となっている。１２日取引終了後に２６年１月期連結決算を発表し、売上高は１７０７億８７００万円（前の期比５２．７％増）、営業利益は７４億２５００万円（同６．１％減）だった。従来予想（売上高１５７０億円、営業利益１０５億円）に比べて売上高は上振れした一方、利益は下振れ着地となり、これがネガティブ視されているようだ。 第３四半期時点で未完了だったＭ＆