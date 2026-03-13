フジクラが後場一段高。同社は１３日午後２時、光ファイバー及び光ケーブル「ＳＷＲ／ＷＴＣ」の生産能力増強を目的に設備投資を行うと発表した。日本及び米国において合計最大３０００億円を投じ、千葉県の佐倉事業所で建設中の新工場とあわせて生産能力をそれぞれ現状の最大３倍に拡大する。発表を材料視した買いが株価を押し上げた。生成ＡＩデータセンター市場における光ファイバー及び光ケ&#