今週の欧州カップ戦の結果を受け、オランダは2027-28シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)より、前年度エールディビジ優勝チームのみがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)ストレートインとなることが確定した。現地メディア『ESPNオランダ』や『フットボール・プレミア』などが伝えている。欧州カップ戦の各国出場枠は各クラブの戦績に応じたUEFA協会係数ランキングによって決まる。6位で今季を迎えたオランダはリーグ上