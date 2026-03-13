ロサンゼルス・レイカーズ vs シカゴ・ブルズ日付：2026年3月13日（金）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 142 - 130 シカゴ・ブルズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対シカゴ・ブルズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず26-26で終了する。第2クォー