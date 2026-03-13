°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê20th Century¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤ò¸ò´¹¤·¹ç¤¦ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¥Î¸¶²÷É§¤Î¥á¥¬¥Í¡õÉ¦¤Ë¥é¥¤¥Àー¥¹»Ñ¤Î¤ªÊÛÅö¥¿¥¤¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①② ¢£¹­¤¤¸¶¤Ã¤Ñ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤¹¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ °æ¥Î¸¶¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï5Ëç¡£¤Þ¤º¡Ö3¼ï¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È3¿Í¤Ç¤ï¤±¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¡£¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¦ºîÀï¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤¿¥¯¥ë