ジェネレーションパス [東証Ｇ] が3月13日後場(14:30)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比42.9％減の4400万円に落ち込み、通期計画の2億4000万円に対する進捗率は18.3％となり、5年平均の18.4％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.1％→0.9％に改善した。 株探ニュース