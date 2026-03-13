卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は13日、女子シングルス2回戦が行われ、世界ランキング8位の張本美和（木下グループ）は同35位のアンナ・ハーシー（ウェールズ）と対戦。ゲームカウント3ー0で勝利してベスト8進出を決めた。 ■長粼の棄権により2回戦が初陣に 張本美は1回戦で長粼美柚（木下アビエル神奈川）と対戦予定だったが、長粼の棄権により勝ち上がり。今大会