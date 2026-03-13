俳優の鈴木浩介が13日、都内で行われた舞台『NORA』の制作発表会見に参加した。【集合ショット】カワイイ…！花束を手に笑顔をみせる黒木華ら会見の冒頭で鈴木は「よく知った顔の共演者の皆さんですし、すごく信頼している役者さんたち」と共演陣を語りながら「私は外国の演出家の方とご一緒するのは初めてで。通訳を介しての演出が、どういう経験になるかっていうのが初めて。それに関してすごくワクワクしています」と期待。