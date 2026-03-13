東急東横線は、停電の影響で一部の区間で運転を見合わせています。【映像】停電の影響で停車する電車また駅の間で停車している電車もあり、線路を歩いて最寄りの駅に向かった乗客もいます。東急電鉄によりますと、午後0時20分ごろ、東横線の大倉山駅からみなとみらい線のみなとみらい駅の間で停電が発生しました。東横線は菊名駅と横浜駅の間で、みなとみらい線は横浜駅と元町・中華街駅の間の全線で運転を見合わせていま