公式記者会見でポーズをとるWBAミニマム級王者の松本流星（左）と高田勇仁＝13日、横浜市ボクシングのトリプル世界戦（15日・横浜BUNTAI）の公式記者会見が13日、横浜市内で開かれ、世界ボクシング協会（WBA）ミニマム級王者の松本流星（帝拳）は「自分自身、進化した姿を見られるのが楽しみ」と自信を口にした。昨年9月の対戦で敗れた挑戦者の高田勇仁（ライオンズ）は「前に出る闘いをする」と雪辱へ意欲を燃やした。世界ボ