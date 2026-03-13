オートレースの25年表彰選手の表彰式が13日、都内のホテルでファンを含めた関係者270人を集めて盛大に行われた。SGスーパースター王座決定戦、SG全日本選抜オートレースなどを制し、最優秀選手賞（MVP）を獲得した青山周平（41＝伊勢崎）。2年ぶり5度目の受賞に「先輩も後輩もみんなが進化する中で大変。必死に頑張るだけ。今年も目の前の1戦に集中します」。青山は通算勝利記録選手賞（1000勝達成）も獲得した。年間120勝を