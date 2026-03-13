プロ野球・日本ハムは13日、シーズン開幕戦に向けての情報を発表。選手たちが試合で着用するユニホームや、本拠地で行うパブリックビューイングについて明かしました。日本ハムのシーズン開幕戦は、敵地で迎えるソフトバンクとの試合。この試合を含む3連戦に、選手たちは「エスコンフィールドユニホーム2026」を着用して臨むこととなりました。このユニホームは日本ハムの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOをモチーフとしてデザ