情報番組『ゴゴスマ -GO GO！Smile！-』（TBS系）のコメンテーターでも知られる、東京大学法学部卒業の元財務省職員、国際弁護士で信州大学特任教授でもある山口真由氏が「小銭入れ」をなくしたことを3月12日、自身のXに綴ったが、その後の「行動」が話題になっている。「山口さんは《小銭入れをなくした模様》と告白したのですが、どうやら『探すこと』を諦めたようなんです。その理由がなんとも“ロジカル”です。山口さんは