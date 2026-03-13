【ポケモンセンターヨコハマ サテライト 4月9日 オープン予定 住所：神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナス2F 「ポケモンセンターヨコハマ サテライト」 ポケモンセンターは、オフィシャルショップ「ポケモンセンターヨコハマ サテライト」を4月9日にオープンする。場所は神奈川県横浜市のジョイナス2F。 横浜駅西口に位置するジョイ