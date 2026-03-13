ＭＬＢ公式サイトは１２日（日本時間１３日）、ＷＢＣで準々決勝に進出した８チームの監督による現役時代の実績ランキングを掲載。侍ジャパンを率いる井端弘和監督（５０）は３位にランクされた。１位は「トップに選ぶのは当然」と断言するドミニカ共和国のアルバート・プホルス監督（４６）。２００１年のデビューから１０年連続で「打率３割・３０本塁打・１００打点」をマークしたＭＬＢ史上最高の打者の一人として知られる