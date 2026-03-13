大相撲春場所（大阪府立体育会館）で休場中の幕内伯乃富士（２２＝伊勢ヶ浜）が７日目（１４日）から再出場することが決まった。幕内阿武剋（２５＝阿武松）と対戦する。伯乃富士は初日の取組で左足親指を負傷。日本相撲協会に「左リスフラン関節靱帯損傷、約３週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出し、２日目から休場していた。伊勢ヶ浜部屋は相撲協会を通じて「１月場所でも痛めていた箇所を悪化させた。再出場は