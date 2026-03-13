バスケットボールのＮＢＡレイカーズは１３日、本拠地でブルズと対戦した。レイカーズの八村塁は３本の３点シュートを含む１５点をあげるなど活躍し１４２―１３０で勝利。４連勝とした。今回、ブルズと２ＷＡＹ契約中の河村勇輝との日本人対決も実現。河村は途中出場で３得点、３アシストだった。ＮＢＡの日本人対決は、八村と渡辺雄太が過去７度行って以来となった。