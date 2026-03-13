◇大相撲春場所６日目（１３日、エディオンアリーナ大阪）幕内・伯乃富士（伊勢ケ浜）が７日目から復帰する。同・阿武剋（阿武松）との取組が組まれた。伯乃富士は今場所、初日から出場したが、東前頭７枚目・欧勝馬（鳴戸）にはたき込みで敗れ、左足を気にして苦悶（くもん）の表情を浮かべた。春場所２日目、日本相撲協会に足の甲付近の「左リスフラン関節靱帯（じんたい）損傷」の診断書を出して休場し、約３週間の安静加療