ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ男子でノーマルヒル銅メダル、ラージヒル銀メダル、混合団体銅メダルの二階堂蓮。所属する日本ビール株式会社の代表取締役・内田茂氏が直筆メッセージを公開し、応援に感謝した。同社の公式インスタグラムが１２日更新され、内田代表が会社の便せんにつづった長文がアップされた。「３月６日の投稿にて、励まし、応援のコメントを下さった皆様へ…色々な方々から私供の投稿に応援のメッセージ