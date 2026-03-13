◆大相撲春場所６日目（１３日、エディオンアリーナ大阪）東幕下３８枚目・矢後（押尾川）が、西３９枚目・花の海（二所ノ関）に押し倒され１勝２敗となった。「まったくいいところがなかった」。矢後の声は沈んでいた。立ち合いで花の海の当たりを胸で受け止めたが、左腕を決められ、最後は腰が入ったように土俵中央で倒れた。直近３場所の成績は３勝４敗。不完全燃焼の場所が続いている。場所前部屋近くの放駒部屋に出稽古