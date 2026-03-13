今夏に第14回BFA U18アジア野球選手権野球の侍ジャパンU-18日本代表のコーチングスタッフが決定した。全日本野球協会、日本高等学校野球連盟、NPBエンタープライズが13日に発表。既に発表されていた岡田龍生監督（兵庫・東洋大姫路監督）のほか、3人が名を連ねた。侍ジャパンU-18日本代表のコーチングスタッフは監督を務める岡田氏のほか、ヘッドコーチに新納弘治氏（日本高野連技術・振興委員、関大北陽前監督）、コーチに北