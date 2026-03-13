ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が１３日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、「同意してくれていると思っていた」と無罪を主張。職業を問われると「芸人です」とした。騒動を受けて昨年１０月、吉本興業は斉藤被告との契約を解除。ジャングルポケットはコンビとして活動中だ。ＮＳＣ１２期生で、２００