大橋ちっぽけが、西武鉄道株式会社が3月13日より公開する、秩父地域のプロモーションキャンペーン「秩父飛（ちちぶっとび）なな子の休日」の第2弾新CM「秩父飛なな子の風流」篇および「秩父飛なな子の運気」篇キャンペーンソングに、新曲「気が気じゃないのさ」が起用されることを発表した。新CMでは、見上愛演じる「秩父飛なな子」が池袋から西武秩父駅までを最短77分で運行する特急ラビューを利用し、友人と共に秩父旅を楽しむ様