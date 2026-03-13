俳優の坂本昌行が１３日、東京芸術劇場プレイハウスで主演舞台「るつぼＴｈｅＣｒｕｃｉｂｌｅ」（１４〜２９日）の初日前会見に出席した。現代演劇界の巨匠とされる米国の劇作家アーサー・ミラー氏の代表作。１６９２年に米マサチューセッツ州セイラムで実際に起きた魔女裁判を題材に、集団心理の恐ろしさや人間の尊厳と愚かさを描く。坂本は、１９５３年に米演劇界最高の栄誉とされるトニー賞の演劇作品賞を受賞し、世