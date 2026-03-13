マスク資料 岡山県は13日、定点把握に基づく直近1週間（3月2日～3月8日）のインフルエンザの感染状況を発表しました。県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は868人で、１医療機関当たり17.36人（前週25.04人）と減少しました。 地域別では、備中地域（21.20人）、岡山市（20.83人）、倉敷市（20.50人）が多くなっています。岡山県は2025年11月28日にインフルエンザ警報を発令しています。 香川県の