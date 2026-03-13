女優黒木華（35）が13日、都内で、舞台「NORA」（7月15〜26日、東京芸術劇場ブレイハウスほか）の製作発表会見に出席した。ヨーロッパ演劇界で活躍するティモフェイ・クリャービン氏が、古典の名作、イプセンによる「人形の家」を現代風にアレンジした作品。登場人物はスマートフォンを介して会話し、実際に、打ち込んだテキストが表示される。黒木は「おもしろいな、と思いました。（スマホは）人生や生活が詰まっているもの。生