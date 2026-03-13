スマートウォッチがカギになるシステムドライバー向けの健康・安全管理システムを手掛けるスタートアップ企業enstem（東京都中央区）は2026年３月10日、同社のドライバー特化型健康管理サービス「Nobi for Driver」を東急バス向けに試験導入したと発表しました。【なるほど！】これが「眠気を感じる前からわかる」新システムです（画像）このサービスは、一般的なスマートウォッチを活用し、乗務員の心拍などの生体データを取