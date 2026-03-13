OKAMOTO’Sが、8年ぶりとなる東京 日本武道館単独公演『OKAMOTO’SOK,BUDOKAN』を2027年3月12日に開催する。 （関連：DISH//をタフにした強く信じる気持ちOKAMOTO’Sも登場、10周年ライブをレポート） 本情報は、OKAMOTO’Sによる初の東名阪FCツアー『OKAMOTO’S FanClub Tour 2026 ～ハマ☆クン35～』のMC中にオカモトショウ（Vo）からサプライズ発表されたもの。チケットは、3月22日23時59分