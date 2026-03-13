全店実食調査!『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千歳船橋のラーメン店『らーめんMAIKAGURA』です。ぎゅっと詰まった鶏のエキスに自家製麺が寄り添う店主の一条太一さんが大事にすること、それは「香り、素材感、必然的であること」。鶏白湯が有名な店だが、味の神髄を純粋に体感するなら「かけそば」だろう。特に塩味。いやもうコレ、ひと口目のインパクトからしてすごい。まるで鶏そ