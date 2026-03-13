空欄にはどんなひらがなが入る？ 思考の柔軟さが問われる「ひらがなクイズ」！今回は、すべて先頭の2文字を当てる形式です。声に出して読んでみると、意外とすんなり答えが出てくるかもしれません。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□り□□このこ□□ぎばなし□□といヒント：昨日よりさらに1日前のことを何という？答えを見る↓↓↓↓↓正解：おと正解は「おと」でした。▼