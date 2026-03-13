銀座コージーコーナーは、3月13日〜19日まで、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「大きなミルクレープ」を販売する。同社は2021年に、3月19日を“銀座コージーコーナー・ミルクレープの日”に制定し、日本記念日協会に登録した。これを記念して、2024年から毎年3月19日にはクレープを19枚重ねた「大きなミルクレープ」を