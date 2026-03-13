「フリュイジュレ」ブルボンの連結子会社であるレーマンは、気温の高くなる季節に目にも口にも涼を運ぶ「フリュイジュレ」を3月15日に販売を開始する。「フリュイジュレ」はたっぷりの果肉とゼリーの食感・風味にこだわったカップデザート。口どけよく、果肉との食感の違いをより感じられるようななめらかなゼリーに仕立てており、季節を問わず喜ばれる「グレープ」「ピーチ」「みかん」に加え、夏においしい「パインアップル」の4