ゴディバ ジャパンは、春季・夏季限定の焼き菓子を、3月16日から順次、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップで販売する。「抹茶 ティグレ アソートメント」（左から：4個入、8個入）「抹茶 ティグレ アソートメント」は、まだら模様の生地が特徴のフランス菓子「ティグレ」を、カカオの香り豊かにアレンジした。しっとりと焼き上げた生地の真ん中に流し込んだガナッシュと、生地に浮かぶチョコ