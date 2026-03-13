白元アースは、18℃の冷たさが続くPCM素材で首をワイドにしっかり冷やす新形状の冷却ネックリング「アイスノン ネッククーラー NEO」を3月23日から数量限定で発売する。首につけるだけで簡単に冷たさが得られる冷却ネックリングは、近年の暑さが気になるシーンで多くの方に使用されてきた。「アイスノン ネッククーラー NEO」今回発売する「アイスノン ネッククーラー NEO」は、18℃の冷たさが続くPCM素材を使用した8個の冷却キュ