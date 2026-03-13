大阪府八尾市の集合住宅で昨年２月、コンクリート詰めにされた岩本玲奈ちゃん（当時６歳）の遺体が見つかった事件で、傷害致死と死体遺棄の両罪に問われた叔父・飯森憲幸被告（４２）の裁判員裁判の判決が１３日、大阪地裁であり、伊藤寛樹裁判長は、懲役８年（求刑・懲役１２年）の実刑を言い渡した。起訴状では、飯森被告は２００６年１２月下旬〜０７年１月上旬頃、大阪市平野区の当時の自宅で、玲奈ちゃんの背中や腰を多数