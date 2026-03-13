俳優の黒木華、鈴木浩介が13日、都内で行われた舞台『NORA』の制作発表会見に参加した。【写真】カワイイ…！花束を手に笑顔をみせる黒木華2020年4月に上演予定だった『桜の園』で共演していたが、緊急事態宣言の発令により、全公演が中止となった。それ以来の共演だそうで、黒木は「コロナ禍でできなかった作品。場当たりはしたけど、ゲネもダメだった。やっと！」と笑顔を見せ、鈴木は「初日を迎えたら何年か越しの初日。本